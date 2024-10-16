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16 октября, 12:37
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Володин призвал исключить две профессии из списка для выдачи ВНЖ

Володин: Врачей и учителей следует исключить из списка профессий для выдачи ВНЖ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий, по которым иностранцы могут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощённом порядке. Об этом парламентарий заявил в ходе пленарного заседания, на котором в первом чтении был принят законопроект об ужесточении наказания за нелегальную миграцию.

«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что в нашей стране лучшая научная школа, и ей по силам готовить качественных специалистов. А российские власти со своей стороны, пообещал Володин, сделают всё возможное для создания условий для врачей и педагогов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об ужесточении ответственности за организацию нелегальной миграции. Документ предлагает установить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет, штрафа от трёх до пяти миллионов рублей и запрета занимать определённые должности на срок до 10 лет.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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