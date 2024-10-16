Володин призвал исключить две профессии из списка для выдачи ВНЖ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий, по которым иностранцы могут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощённом порядке. Об этом парламентарий заявил в ходе пленарного заседания, на котором в первом чтении был принят законопроект об ужесточении наказания за нелегальную миграцию.

«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что в нашей стране лучшая научная школа, и ей по силам готовить качественных специалистов. А российские власти со своей стороны, пообещал Володин, сделают всё возможное для создания условий для врачей и педагогов.