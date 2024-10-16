Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 12:59

Выживший после пули в лицо российский солдат Бахти снова рвётся в бой против ВСУ

SHOT: Российский боец получил пулю в лицо, поправился и рвётся в бой с ВСУ

Наш боец выжил после попадания украинской пули в лицо. Бывший волонтёр после реабилитации снова рвётся в бой.

Волонтёр с ранением в щёку. Видео © SHOT

Как стало известно SHOT, военнослужащий с позывным Бахти из 430-го мотострелкового полка раньше был волонтёром, делал окопные свечи и через Народный фронт отправлял их на передовую. Когда сделал более 300 штук, сам отправился на фронт.

Во время штурма Угледара вражеская пуля попала ему в щёку и застряла в челюсти. Бахти выжил, его прооперировали в Донецке и сейчас он ждёт, когда врачи вновь разрешает ему вернуться к боевым товарищам.

Наши бойцы почти заварили крышку котла для 2 тысяч ВСУшников под Курском
Наши бойцы почти заварили крышку котла для 2 тысяч ВСУшников под Курском

Недавно участник спецоперации по имени Виктор в апреле 2022 года оказался в плену ВСУ и смог выжить, проведя там полгода. Он рассказал об ужасах, которые творили пособники киевского режима.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров