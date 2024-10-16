Выживший после пули в лицо российский солдат Бахти снова рвётся в бой против ВСУ

Наш боец выжил после попадания украинской пули в лицо. Бывший волонтёр после реабилитации снова рвётся в бой.

Волонтёр с ранением в щёку. Видео © SHOT

Как стало известно SHOT, военнослужащий с позывным Бахти из 430-го мотострелкового полка раньше был волонтёром, делал окопные свечи и через Народный фронт отправлял их на передовую. Когда сделал более 300 штук, сам отправился на фронт.

Во время штурма Угледара вражеская пуля попала ему в щёку и застряла в челюсти. Бахти выжил, его прооперировали в Донецке и сейчас он ждёт, когда врачи вновь разрешает ему вернуться к боевым товарищам.