«Уникальный проект»: Запущена платформа для продвижения российских брендов

Крупнейшая российская деловая соцсеть TenChat и проект «Сделано в России» запустили цифровую платформу для продвижения отечественных брендов. С сегодняшнего дня более 3,7 миллиона предпринимателей получат возможность стать участниками проекта «Сделано в России».

Теперь отечественные компании могут получить логотип «Сделано в России» и индивидуальный «Индекс надёжности бизнеса» без необходимости предоставления специальных документов. Для этого нужно пройти проверку по ИНН. Ожидается, что общая аудитория новой платформы превысит пять миллионов посетителей ежемесячно.

Платформа предлагает юридическим лицам доступ к цифровым сервисам для роста бизнеса, а физлица смогут заработать, рекомендуя свои товары и услуги. В HR-направлении пользователи смогут искать работу или заказы, а работодатели — закрывать вакансии. Руководитель проекта Михаил Садченков подчеркнул, что платформа создаёт условия для долгосрочного устойчивого спроса на российские товары и достижений соотечественников. В свою очередь основатель соцсети TenChat Семён Теняев отметил, что проект объединяет известный бренд и цифровую платформу, что способствует развитию сообщества бизнесменов.

«Мы соединили известный бренд и нашу цифровую платформу в один уникальный проект, который положительно повлияет на развитие сообщества предпринимателей, искренне верящих в свою страну и готовых вкладывать в неё и развивать свой бизнес с брендом «Сделано в России» — с высоко поднятой головой», — сказал Теняев.

TenChat — крупнейшая в РФ деловая социальная сеть. На данный момент на платформе зарегистрировано почти четыре миллиона подписчиков. Единовременно в работе находится около двух миллионов вакансий, порядка восьми миллионов компаний — потенциальных подрядчиков и десятки тысяч тендеров.

Проект «Сделано в России» — цифровая платформа, которая реализует целенаправленную политику по продвижению достижений нашей страны и наших граждан. Лауреат государственной премии «Знание» и проект года в номинации «Экономика и бизнес». Соучредитель проекта — Фонд «Росконгресс».