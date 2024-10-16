ВИЧ в консервации: Вскрылась опасность грудного молока на чёрном рынке в России

Мамочки в интернете активно продают грудное молоко, другие покупают его, чтобы выкармливать детей при отсутствии собственного. Большинство из этих женщин даже не подозревает, чем может быть опасно чужое молоко. Как подобное питание вредит здоровью малышка, выяснили в SHOT ПРОВЕРКЕ.

В социальных сетях дамочки продают грудное молоко без каких-либо справок. Продукт они фасуют по небольшим пакетам и замораживают. Средняя цена за одну порцию в 150 миллилитров обойдётся в 200 рублей.

В беседе с телеграм-проектом врач-неонатолог Евгения Ревенко отметила, что через молоко для вскармливания могут передаваться различные инфекции вплоть до ВИЧ. Опасность представляют и кишечные заболевания. Заражению может послужить лишь одна капля крови кормящей женщины. Кормить чужого ребёнка донор жидкости может только при хороших анализах и наличии медсправок. Хранить напиток просто в морозилке не получится, замораживать следует шоково, с резким понижением температуры до -17 градусов. Все предлагаемые варианты на рынке являются нелегальными, заключила эксперт.