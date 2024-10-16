Фицо счёл высокой вероятность окончания конфликта на Украине в короткие сроки

Конфликт на Украине должен закончиться в короткие сроки. Такое предположение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Вероятность прекращения войны на Украине в короткие сроки очень высока», — отметил политик на встрече с депутатами.

Фицо дополнил, что ожидает возможных изменений в этом вопросе на ближайшем саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. По словам словацкого премьер-министра, на мероприятии поднимут вопрос приглашения Украины в НАТО, а «билет» туда не может быть «бесплатным».