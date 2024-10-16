Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 14:20

Фицо счёл высокой вероятность окончания конфликта на Украине в короткие сроки

Конфликт на Украине должен закончиться в короткие сроки. Такое предположение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Вероятность прекращения войны на Украине в короткие сроки очень высока», — отметил политик на встрече с депутатами.

Фицо дополнил, что ожидает возможных изменений в этом вопросе на ближайшем саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. По словам словацкого премьер-министра, на мероприятии поднимут вопрос приглашения Украины в НАТО, а «билет» туда не может быть «бесплатным».

Фицо раскрыл истинную причину западной поддержки Киева: «Поставить Россию на колени»
Фицо раскрыл истинную причину западной поддержки Киева: «Поставить Россию на колени»

А ранее Life.ru писал, что западные политики признают неизбежность переговоров по Украине. Чиновники считают, что Германия, Британия и Франция уже начинают продумывать для Незалежной «корейский сценарий» или что-то похожее на сосуществование ФРГ и ГДР в период холодной войны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров