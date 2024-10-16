Фицо счёл высокой вероятность окончания конфликта на Украине в короткие сроки
Конфликт на Украине должен закончиться в короткие сроки. Такое предположение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Вероятность прекращения войны на Украине в короткие сроки очень высока», — отметил политик на встрече с депутатами.
Фицо дополнил, что ожидает возможных изменений в этом вопросе на ближайшем саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. По словам словацкого премьер-министра, на мероприятии поднимут вопрос приглашения Украины в НАТО, а «билет» туда не может быть «бесплатным».
А ранее Life.ru писал, что западные политики признают неизбежность переговоров по Украине. Чиновники считают, что Германия, Британия и Франция уже начинают продумывать для Незалежной «корейский сценарий» или что-то похожее на сосуществование ФРГ и ГДР в период холодной войны.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis