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16 октября, 14:50

Названы тёмные стороны модной безглютеновой диеты

Эндокринолог Тананакина: Безглютеновая диета не нужна здоровым людям

Безглютеновая диета весьма популярна среди сторонников здорового образа жизни, однако как раз здоровым людям она абсолютно не нужна. Об этом заявила врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Она призвала россиян придерживаться сбалансированного питания.

«Непереносимость глютена может проявляться через вздутие живота, боли, диарею и другие симптомы. Но безглютеновая диета не нужна здоровым людям, если у них нет этих симптомов. Безглютеновые продукты не всегда полезнее, и лучше придерживаться сбалансированного рациона», — отметила собеседница РИАМО.

Тем не менее, глютен должен быть полностью исключен из рациона людей, страдающих от ряда заболеваний ЖКТ, в частности, от целиакии. Кроме того, при синдроме раздражённого кишечника лучше выбирать безглютеновые или низкоуглеводные продукты, уверена кандидат медицинских наук.

Не для всех: Модная безглютеновая диета может навредить, предупредила врач
Не для всех: Модная безглютеновая диета может навредить, предупредила врач

Ранее эксперт объяснила, сколько хлеба в день можно съедать без вреда для здоровья. Эндокринолог также рассказала о преимуществах цельнозернового хлеба перед белым.

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freepik

Борис Эльфанд
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