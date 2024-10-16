Россияне совершили 35 млн турпоездок по стране этим летом

Россияне в нынешний летний сезон совершили аж 35 млн туристических поездок по стране. Турпоток в мае — августе 2024 года вырос почти на 11%. Такие данные на совещании президента России Владимира Путина с правительством привёл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко – об итогах летнего туристического сезона. Видео © Telegram/Кремль. Новости

«С мая по август в России совершено 35 млн турпоездок. Это почти на 11% больше, чем в прошлом году», — сказал он.

Лидеры по посещаемости – по-прежнему Краснодарский край и Москва, они приняли более 3 млн человек каждый. Турпоток в Санкт-Петербург вырос на 20% — до 2,5 миллиона гостей. Крым принял 1 млн туристов.

Также перчислены самые быстрорастущие направления: Тыва (+78%), Чечня (+66%), Дагестан (+46%), Рязанская область (+46%), Якутия (+40%).

А по итогам года количество турпоездок может превысить 90 млн.