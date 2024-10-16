В Люберцах открыли движение по участку трассы М-5 «Урал»

В Люберцах зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр транспорта Роман Старовойт открыли движение по новому стратегически важному участку трассы М-5 «Урал». Это будет новая объездная дорога в обход населённых пунктов Октябрьского и Островцы, сообщает 360.ru.

Новый участок трассы М-5 в Люберцах. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

«Сегодня очень волнительное и торжественное событие, к нему мы шли очень продолжительное время. Вы знаете самый узкий участок М-5 «Урал». На этом направлении у нас живут 1,5 миллиона человек, и дальше большие планы по развитию экономики, индустриальных парков, но большое количество и времени, и неудобств составляла дорога по посёлку Октябрьскому, где живут 26 тысяч человек. Это ужасный транзит, каждый день здесь были большие неудобства», — отметил губернатор Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Воробьёв пояснил, что новый участок дороги более чем в два раза снизит нагрузку на Новорязанское шоссе. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на полтора часа быстрее добираться до столицы в часы пик.

Новый участок трассы — всего 11 километров, однако он разрешит проблемы пробок на территории, выведет транзитный поток и улучшит путь к аэропорту Жуковский. Жители смогут по широкой дороге и без светофоров доехать от МКАД до воздушной гавани за 25 минут.

«По поручению президента мы планируем построить до 2030 года не менее 30 дорог в обход населённых пунктов. Сегодня открываем такие знаковые объекты в Московской области, которая у нас самая напряжённая по количеству автомобилей и трафику», — отметил Хуснуллин.