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16 октября, 14:51

В Люберцах открыли движение по участку трассы М-5 «Урал»

Новый участок трассы М-5 в Люберцах. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Новый участок трассы М-5 в Люберцах. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

В Люберцах зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр транспорта Роман Старовойт открыли движение по новому стратегически важному участку трассы М-5 «Урал». Это будет новая объездная дорога в обход населённых пунктов Октябрьского и Островцы, сообщает 360.ru.

Новый участок трассы М-5 в Люберцах. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Новый участок трассы М-5 в Люберцах. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

«Сегодня очень волнительное и торжественное событие, к нему мы шли очень продолжительное время. Вы знаете самый узкий участок М-5 «Урал». На этом направлении у нас живут 1,5 миллиона человек, и дальше большие планы по развитию экономики, индустриальных парков, но большое количество и времени, и неудобств составляла дорога по посёлку Октябрьскому, где живут 26 тысяч человек. Это ужасный транзит, каждый день здесь были большие неудобства», — отметил губернатор Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Воробьёв пояснил, что новый участок дороги более чем в два раза снизит нагрузку на Новорязанское шоссе. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на полтора часа быстрее добираться до столицы в часы пик.

Новый участок трассы — всего 11 километров, однако он разрешит проблемы пробок на территории, выведет транзитный поток и улучшит путь к аэропорту Жуковский. Жители смогут по широкой дороге и без светофоров доехать от МКАД до воздушной гавани за 25 минут.

«По поручению президента мы планируем построить до 2030 года не менее 30 дорог в обход населённых пунктов. Сегодня открываем такие знаковые объекты в Московской области, которая у нас самая напряжённая по количеству автомобилей и трафику», — отметил Хуснуллин.

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Ранее Хуснуллин анонсировал продолжение трассы М-12 в 2025 году. Её продлят от Екатеринбурга до Тюмени.

Дарья Нарыкова
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