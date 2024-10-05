Правительство РФ выделило 9 миллиардов рублей на продление трассы М-12 «Восток»
Правительство России выделило девять миллиардов рублей на строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, которые нужны для продления федеральной трассы М-12 «Восток». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Речь идёт о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции ещё двух участков дорог на территории Республики Татарстан», — говорится в сообщении.
В российском правительстве уточнили, что это решение позволит до конца текущего года запустить движение по новым участкам дорог. Эти объекты, как и сама федеральная трасса М-12 «Восток», станут частью международного транспортного коридора «Россия».
Уточняется, что работы по реконструкции и строительству дорог проходят в рамках федеральной программы «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Напомним, что в ноябре 2023 года Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до Тюмени платной строящейся автомагистрали М-12 (Москва — Казань). Тогда же она была переименована в М-12 «Восток», а ее маршрут во всех документах начал излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. В конце декабря 2023-го президент РФ Владимир Путин дал старт движению по автомагистрали.
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