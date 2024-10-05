Правительство РФ выделило 9 миллиардов рублей на продление трассы М-12 «Восток»

Правительство России выделило девять миллиардов рублей на строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, которые нужны для продления федеральной трассы М-12 «Восток». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Речь идёт о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции ещё двух участков дорог на территории Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

В российском правительстве уточнили, что это решение позволит до конца текущего года запустить движение по новым участкам дорог. Эти объекты, как и сама федеральная трасса М-12 «Восток», станут частью международного транспортного коридора «Россия».