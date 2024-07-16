Хуснуллин анонсировал продолжение трассы М-12 в 2025 году
Хуснуллин: Трассу М-11 в 2025 году продлят от Екатеринбурга до Тюмени
Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени уже в 2025 году. Такой анонс во время разговора с представителями прессы сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы идём от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идём до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска", — объяснил вице-премьер.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что сегодня состоялась церемония открытия Северного обхода Твери, а также обхода Тольятти. Работу трассы запустил лично президент России Владимир Путин, приехавший к 155-му километру трассы М-11 "Нева" за рулём Lada Aura.
ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков