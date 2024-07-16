Хуснуллин анонсировал продолжение трассы М-12 в 2025 году

Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени уже в 2025 году. Такой анонс во время разговора с представителями прессы сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Мы идём от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идём до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска", — объяснил вице-премьер.