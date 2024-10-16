Бразильянка, вышедшая замуж за куклу, заявила о похищении их «ребёнка»
Jam Press: В Бразилии жена куклы заявила о похищении их «ребёнка»
Бразильянка с тряпичным супругом и тремя «детьми». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meirivone_santinha
Бразильянка Мейривоне Роча Мораес, которая вышла замуж за тряпичную куклу, заявила о похищении их совместного двухлетнего «ребёнка». Об этом сообщает издание Jam Press.
Как рассказала 37-летняя мать троих «детей», неизвестные похитили её старшего сына Марселиньо. Злоумышленники написали семье анонимное письмо, в котором буквы послания были вырезаны из журналов. Помимо этого, они требовали у неё миллион реалов (более 17 миллионов рублей), но у гражданки Бразилии таких денег не оказалось. Убитая горем женщина предполагает, что мальчика похитили, когда их отец Марсело вышел за хлебом.
«Мы не знаем почему, но когда мы пошли в полицию, полиция рассмеялась мне в лицо. Это так неуважительно», — поделилась женщина.
Тряпичного супруга для женщины сшила её мать. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meirivone_santinha
Напомним, в 2021 году бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу, которую сшила её мама. На свадьбе Мейривоне и Марсело присутствовало 250 гостей. За это время влюблённые стали «родителями» — у них родились сын Марселиньо и дочки-близняшки Марсела и Эмилия. Все они также являются куклами. Однако в отношениях пары далеко не всегда царит идиллия. В частности, известно, что тряпичный муж бразильянки якобы тайно переписывался с любовницей.