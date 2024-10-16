Захарова рассказала, как прошла встреча «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

На прошлой неделе, 10 октября, в Нью-Йорке прошла встреча, в которой приняли участие представители стран, входящих в так называемую «ядерную пятёрку» — Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Мероприятие прошло на уровне экспертов, сообщила журналистам официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«От РФ были представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Она отметила, что Москва и дальше будет использовать данную площадку для доведения принципиальных подходов. В рамках «ядерной пятерки» наша страна также выносит на обсуждение актуальные вопросы международной безопасности, добавила Захарова.