Самые высокие стандарты: Эксперт оценил совещание Путина с кабмином по развитию здравоохранения

После начала СВО был риск того, что отечественная сфера здравоохранения, как минимум качество медицины, может пострадать от влияния санкций, однако этого не случилось, поскольку руководство страны смогло выработать комплексный стратегический подход к решению возникающих проблем, а также поддержать участников рынка, в первую очередь производителей. Об этом в разговоре с Life.ru заявил докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров, комментируя прошедшее сегодня совещание президента России Владимира Путина с правительством.

Главной темой мероприятия стало развитие инфраструктуры здравоохранения и, в частности, реализация программы модернизации первичного звена (поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и тд). Свой доклад представил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в котором отметил тот факт, что современную российскую систему здравоохранения отличает высокотехнологичность. Это распространяется и на сельскую местность. Также, по словам главы Минздрава, за последние пять лет создано более шести тысяч новых объектов здравоохранения, а отремонтировано около пяти тысяч объектов. Кроме того, медучреждения РФ теперь на 60% оснащены отечественным оборудованием.

«Мы видим, что достаточно сложный и часто зависимый от импорта рынок (речь в первую очередь об оборудовании и технологиях), связанный с медициной, смог адаптироваться под актуальный международный контекст и достаточно успешно выйти на «рельсы» импортозамещения. Очевидно, что после начала СВО был риск того, что отечественная сфера здравоохранения, как минимум качество медицины, может пострадать от влияния санкций, однако этого не случилось, поскольку руководство страны смогло выработать комплексный стратегический подход к решению возникающих проблем и поддержать участников рынка, в первую очередь производителей», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Майоров добавил, что в этом выражается высокое внимание руководства страны и, в частности, президента Владимира Путина к вопросам реализации социальной политики государства по самым высоким стандартам.