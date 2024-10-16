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16 октября, 18:52

В Дербенте построят самую высокую мечеть в России

Администрация Меликова: В Дербенте построят самую высокую мечеть высотой 88 м

В Дербенте планируют построить масштабный Духовный центр, на территории которого разместится самая высокая мечеть в России. По проекту, который готовился в течение пяти лет, комплекс займёт 35 гектаров в районе «Южный» и будет включать не только мечеть, но и православный храм, а также синагогу. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана.

Макет самой высокой мечети России, которую построят в Дербенте. Видео © Telegram / Администрация главы РД

Мечеть в центре комплекса получит минареты высотой 88 метров, что превысит нынешний рекорд – мечеть в чеченском Шали высотой 63 метра. Также предусмотрено строительство 88 куполов различного диаметра, от шести до двадцати двух метров, которые станут важным элементом архитектурного ансамбля.

Проект был представлен в Махачкале, и, по словам главы республики Сергея Меликова, он воплотит в себе элементы, отражающие историю Дагестана и древнего Дербента.

«Очень важно, что мы здесь видим не только православный храм, синагогу и мечеть, но и элементы, которые увязывают эти объекты с историей Дагестана и древнего города Дербента», — подчеркнул он.

Финансирование строительства Духовного центра возьмёт на себя сенатор Сулейман Керимов. Проект планируется завершить в ближайшие годы, что внесёт свой вклад в укрепление межконфессионального диалога и культурного наследия республики.

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Как ранее писал Life.ru, президент России Владимир Путин в 2023 году поддержал проект строительства мечети в парке «Патриот» в Подмосковье, что символизирует укрепление межконфессионального диалога в стране. Проект, инициированный Духовным управлением мусульман, включает в себя строительство собора, посвящённого 80-летию Победы, который станет частью комплекса, посвящённого традициям ислама и православия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Кирилл Сосновских
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