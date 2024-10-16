С «Торпедо» потребовали более 1 миллиона рублей за выпитую воду

Производитель минералки обвинил московский футбольный клуб «Торпедо» в том, что спортсмены и сотрудники выпили воды на 1,2 миллиона рублей и не заплатили. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, производитель утверждает, что поставлял воду клубу последние десять лет, в том числе весь прошлый сезон, но новое руководство «Торпедо» не перевело на его счёт ни копейки. В результате компания обратилась в суд, потребовав с чёрно-белых 1,2 млн рублей. В пресс-службе клуба не смогли объяснить Mash причины отсутствия оплаты по договору.

«Торпедо» в этом сезоне выступает в Первой лиге. Клуб лидирует после 14 туров. При этом из Кубка России москвичи уже вылетели, проиграв сегодня «Балтике» дома с разгромным счётом 0:4.