ВКС России нанесли удары по базам террористов в Идлибе, уничтожив важные объекты

ВКС России уничтожили пункт подготовки террористов и склад боеприпасов в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«ВКС России нанесены удары по девяти пунктам базирования боевиков. Также уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов», — отметил он.

По его словам, удары были нанесены с целью пресечь атаки радикальных формирований, действующих в этом регионе, которые планировали атаковать подконтрольные сирийскому правительству объекты с помощью дронов и систем залпового огня.