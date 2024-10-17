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16 октября, 22:28

ВКС России нанесли удары по базам террористов в Идлибе, уничтожив важные объекты

ВКС России уничтожили пункт подготовки террористов и склад боеприпасов в Идлибе

ВКС России уничтожили пункт подготовки террористов и склад боеприпасов в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«ВКС России нанесены удары по девяти пунктам базирования боевиков. Также уничтожены пункт подготовки террористов и склад боеприпасов», — отметил он.

По его словам, удары были нанесены с целью пресечь атаки радикальных формирований, действующих в этом регионе, которые планировали атаковать подконтрольные сирийскому правительству объекты с помощью дронов и систем залпового огня.

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Ранее американский БПЛА MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии. Столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российского лётчика.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arkady Zakharov

Анатолий Цейко
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