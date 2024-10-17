В ЦБ назвали Life.ru причины снижения объёмов выданных кредитов

На начало осени 2024 года объём выданных потребительских кредитов в Центральном федеральном округе (ЦФО) снизился и составил 578,5 миллиарда рублей, что на 3,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на это, данный показатель всё ещё на 2,4% превышает уровень августа 2023 года. Такую статистику в беседе с Life.ru предоставили в Центробанке.

По мнению специалистов, снижение объёмов кредитования в августе 2024 года связано с ростом ставок и ужесточением макронадбавок. Средневзвешенная ставка по потребительским кредитам в ЦФО возросла на 1,2 процентных пункта, достигнув 23,7%.

Кроме того, на уровне всей страны прирост портфеля потребительских кредитов также замедляется, увеличившись на 1,3% в августе после 1,4% в июле. В целом, объём потребительских кредитов в России превышает 15,3 триллиона рублей, что на 14,1% больше, чем в августе 2023 года.