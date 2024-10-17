Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 04:00

В ЦБ назвали Life.ru причины снижения объёмов выданных кредитов

ЦБ: Объём потребительских кредитов в ЦФО снизился на 3,9% до 578,5 млрд рублей

Объём выдачи потребительских кредитов в ЦФО снизился на 3,9%. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexeyart1

Объём выдачи потребительских кредитов в ЦФО снизился на 3,9%. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexeyart1

На начало осени 2024 года объём выданных потребительских кредитов в Центральном федеральном округе (ЦФО) снизился и составил 578,5 миллиарда рублей, что на 3,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на это, данный показатель всё ещё на 2,4% превышает уровень августа 2023 года. Такую статистику в беседе с Life.ru предоставили в Центробанке.

По мнению специалистов, снижение объёмов кредитования в августе 2024 года связано с ростом ставок и ужесточением макронадбавок. Средневзвешенная ставка по потребительским кредитам в ЦФО возросла на 1,2 процентных пункта, достигнув 23,7%.

Кроме того, на уровне всей страны прирост портфеля потребительских кредитов также замедляется, увеличившись на 1,3% в августе после 1,4% в июле. В целом, объём потребительских кредитов в России превышает 15,3 триллиона рублей, что на 14,1% больше, чем в августе 2023 года.

Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на выдачу кредитов
Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

Ранее ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года. Регулятор рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК на регулярной основе.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Новости экономики
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров