Запах женщины: Выяснилось, сколько литров духов расходуют россиянки за всю жизнь

Женщины в России расходуют на парфюмерию значительные суммы, а за всю жизнь объём покупаемых ими духов может достигнуть 7 литров. Эти данные появились благодаря исследованию сервиса CDEK.Shopping, результаты которого оказались у Life.ru.

В 2024 году интерес к парфюмерии остаётся стабильным, и российские покупательницы всё чаще выбирают ароматы нишевых и экологически чистых брендов наряду с классическими вариантами. Сервис выделил десять самых популярных брендов среди россиянок. Лидером стал Chanel – его выбрали 9,1% покупательниц, а за ним следуют Hugo Boss и Giorgio Armani.

Расчёты основывались на данных, показывающих, что большинство женщин выбирают духи объёмом 100 мл, которых хватает на год. Если учесть, что средняя продолжительность использования ароматов женщинами составляет 65 лет, можно прийти к выводу, что за это время россиянки расходуют около 7 литров духов. По данным исследования, в 2024 году средний чек на покупку парфюмерии составил 9651 рубль. Это значит, что за всю жизнь женщины тратят на ароматы порядка 627 321 рубля.

Пик продаж в этом году пришёлся на август, когда количество заказов составило 14,9%. Это время, когда многие обновляют свои ароматы, выбирая более тёплые композиции перед наступлением осеннего сезона. Напротив, самый низкий спрос наблюдался в мае – периоде, когда отсутствуют крупные праздники, традиционно стимулирующие покупки.