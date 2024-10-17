Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 00:03

Захарова посоветовала немецкому политику «объявить ультиматум своей жене»

Захарова призвала Германию прекратить поставки оружия Киеву вместо ультиматумов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германских политиков отказаться от ультиматумов в адрес России и вместо этого прекратить поставки вооружений Украине. Её слова приводит газета «Известия».

Так дипломат прокомментировала заявление кандидата на пост канцлера ФРГ, лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца. Он сообщил, что в случае победы в первые же сутки предъявит России ультиматум с требованием прекратить ракетные удары по Украине. В случае его невыполнения он пригрозил снять ограничения на дальность оружия для Киева и передать ВСУ ракеты Taurus.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — заявила Захарова.

Захарова рассказала, как прошла встреча «ядерной пятерки» в Нью-Йорке
Захарова рассказала, как прошла встреча «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Ранее Захарова сообщала о том, что у России есть доказательства участия Штатов и Великобритании в подрыве «Северных потоков». Она напомнила, что российская сторона не раз предлагала взаимодействие в расследовании диверсии, причём как публично, так и по соответствующим каналам связи между правоохранительными органами. Никакого ответа с той стороны так и не последовало.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Германия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров