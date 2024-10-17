Захарова посоветовала немецкому политику «объявить ультиматум своей жене»

Так дипломат прокомментировала заявление кандидата на пост канцлера ФРГ, лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца. Он сообщил, что в случае победы в первые же сутки предъявит России ультиматум с требованием прекратить ракетные удары по Украине. В случае его невыполнения он пригрозил снять ограничения на дальность оружия для Киева и передать ВСУ ракеты Taurus.

Ранее Захарова сообщала о том, что у России есть доказательства участия Штатов и Великобритании в подрыве «Северных потоков». Она напомнила, что российская сторона не раз предлагала взаимодействие в расследовании диверсии, причём как публично, так и по соответствующим каналам связи между правоохранительными органами. Никакого ответа с той стороны так и не последовало.