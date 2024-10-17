Захарова посоветовала немецкому политику «объявить ультиматум своей жене»
Захарова призвала Германию прекратить поставки оружия Киеву вместо ультиматумов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германских политиков отказаться от ультиматумов в адрес России и вместо этого прекратить поставки вооружений Украине. Её слова приводит газета «Известия».
Так дипломат прокомментировала заявление кандидата на пост канцлера ФРГ, лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца. Он сообщил, что в случае победы в первые же сутки предъявит России ультиматум с требованием прекратить ракетные удары по Украине. В случае его невыполнения он пригрозил снять ограничения на дальность оружия для Киева и передать ВСУ ракеты Taurus.
«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — заявила Захарова.
Ранее Захарова сообщала о том, что у России есть доказательства участия Штатов и Великобритании в подрыве «Северных потоков». Она напомнила, что российская сторона не раз предлагала взаимодействие в расследовании диверсии, причём как публично, так и по соответствующим каналам связи между правоохранительными органами. Никакого ответа с той стороны так и не последовало.