Украинское население всё больше устаёт от политической ситуации и не скрывает своего разочарования в киевском режиме. Наряду с хронической коррупцией и нехваткой продовольствия и энергии, многих тревожит растущая угроза мобилизации, которая может затронуть их самих или их близких. Об этом рассказал эксперт Ярослав Штефец в интервью Parlamentní listy.

Эксперт отметил, что продолжающийся конфликт затронул уже сотни тысяч украинских семей, которые теперь сталкиваются с реальными потерями своих знакомых и родственников. Ситуация также показывает ограниченные возможности Киева в противостоянии российским ударам ракетами и дронами, что подчёркивает неспособность украинских сил адекватно отвечать на угрозы.

Кроме того, он подчеркнул, что российская армия научилась эффективно противодействовать западным вооружениям, продемонстрировав значительный прогресс в использовании современных технологий.

«Всё меняется, потому что вооружённый конфликт развивается не лучшим образом не только для Украины», — заключил Штефец.