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17 октября, 01:00

Сотни тысяч украинцев разочарованы: На Западе выяснили, что творится на Украине

Эксперт Штефец: Украинцы разочарованы киевским режимом и проводимой им политикой

Украинское население всё больше устаёт от политической ситуации и не скрывает своего разочарования в киевском режиме. Наряду с хронической коррупцией и нехваткой продовольствия и энергии, многих тревожит растущая угроза мобилизации, которая может затронуть их самих или их близких. Об этом рассказал эксперт Ярослав Штефец в интервью Parlamentní listy.

Эксперт отметил, что продолжающийся конфликт затронул уже сотни тысяч украинских семей, которые теперь сталкиваются с реальными потерями своих знакомых и родственников. Ситуация также показывает ограниченные возможности Киева в противостоянии российским ударам ракетами и дронами, что подчёркивает неспособность украинских сил адекватно отвечать на угрозы.

Кроме того, он подчеркнул, что российская армия научилась эффективно противодействовать западным вооружениям, продемонстрировав значительный прогресс в использовании современных технологий.

«Всё меняется, потому что вооружённый конфликт развивается не лучшим образом не только для Украины», — заключил Штефец.

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Как сообщал Life.ru, украинские войска несут серьёзные потери в Донбассе, особенно в районах активных боевых действий. С начала года наблюдается значительное увеличение количества погибших и раненых среди украинских военнослужащих, что связано с нехваткой подготовленного личного состава и усилением огневого давления со стороны российской армии. По данным западных источников, потери украинской стороны ежедневно составляют сотни солдат, что подрывает способность Киева эффективно вести боевые действия на ключевых направлениях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Кирилл Сосновских
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