Солдат ВСУ раскрыл данные о больших потерях украинской армии в Донбассе
The Economist: Украинские войска несут большие потери в Донбассе
Британский журнал The Economist сообщил о серьёзных потерях среди украинских войск на территории Донбасса на фоне наступления российских сил. Военнослужащий по имени Юрий из 59-й бригады ВСУ, которая ведёт бои рядом с Украинском в ДНР, рассказал о «значительных потерях» в рядах армии киевского режима.
Солдат отметил, что, несмотря на переброску подкреплений, которые состояли из неопытных бойцов из 71-й бригады, они оказались в сложной ситуации и были разгромлены.
«За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — рассказал Юрий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Донбасса является первоочередной целью для ВС РФ. Также российских лидер добавил, что наступление Российской армии в зоне СВО ускорилось.
VK / Минобороны России