Британский журнал The Economist сообщил о серьёзных потерях среди украинских войск на территории Донбасса на фоне наступления российских сил. Военнослужащий по имени Юрий из 59-й бригады ВСУ, которая ведёт бои рядом с Украинском в ДНР, рассказал о «значительных потерях» в рядах армии киевского режима.