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8 сентября, 23:58

Солдат ВСУ раскрыл данные о больших потерях украинской армии в Донбассе

The Economist: Украинские войска несут большие потери в Донбассе

Британский журнал The Economist сообщил о серьёзных потерях среди украинских войск на территории Донбасса на фоне наступления российских сил. Военнослужащий по имени Юрий из 59-й бригады ВСУ, которая ведёт бои рядом с Украинском в ДНР, рассказал о «значительных потерях» в рядах армии киевского режима.

Солдат отметил, что, несмотря на переброску подкреплений, которые состояли из неопытных бойцов из 71-й бригады, они оказались в сложной ситуации и были разгромлены.

«За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — рассказал Юрий.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Донбасса является первоочередной целью для ВС РФ. Также российских лидер добавил, что наступление Российской армии в зоне СВО ускорилось.

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VK / Минобороны России

Артём Гапоненко
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