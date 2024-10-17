Ганчев поддержал идею харьковчан о вхождении региона в состав России
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Обложка © Telegram / Говорит Ганчев
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев высказался о проведении референдума по вопросу присоединения региона к России. Его слова приводят РИА «Новости».
Тему вступления региона в состав России подняли на встрече с чиновником жители села Граково. Они обратились к нему с просьбой провести референдум. Ганчев отметил, что поддерживает эту идею, но подчеркнул, что необходимо тщательно изучить общественное мнение.
«Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать решение будут не только те, кто уже получил российское гражданство, но и многие, кто находятся в оккупированных частях региона», — подметил политик.
Ранее Life.ru сообщал, что СБУ насильно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области. Как сообщил местный житель, у граждан досматривают телефоны перед принудительной эвакуацией.