Politico: Зеленский в ходе визита в США заявил, что у него есть «всё необходимое»

Владимир Зеленский в ходе своего сентябрьского визита в Соединённые Штаты отказался от просьбы о финансировании и заявил, что на данный момент обладает всем необходимым для страны. Об этом стало известно из материалов издания Politico, ссылающегося на слова американских сенаторов, которые провели встречу с украинским лидером.

По информации источников, политик решил не просить напрямую о выделении дополнительных средств. Как утверждают сенаторы, президент заверил их, что Украина на сегодняшний день обеспечена всем нужным для продолжения своей деятельности.

«Зеленский не просил напрямую больше финансирования во время своей последней поездки в США. <…> Он сказал, что у него есть то, что ему нужно», — сообщили сенаторы.

Однако финансирование, выделенное США для поддержки Украины, истекает в начале 2025 года. Пока не поступало официальных подтверждений о том, что Вашингтон продолжит предоставлять денежные ресурсы Киеву после этого срока.