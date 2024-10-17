Серийный маньяк-расчленитель Масалимов выйдет по УДО перед Новым годом

Серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов выйдет на свободу перед Новым годом. Он был первым в истории РФ осуждённым, кому заменили смертную казнь на пожизненное лишение свободы, а позже выпустили по УДО. Правда, потом снова посадили. И вот опять. Известный советский маньяк-«смертник» скоро окажется на воле.

По данным SHOT, сейчас Масалимов находится в ИК-3 в Башкортостане. Выпустить его должны уже в декабре. Своё первое убийство 63-летний маньяк совершил ещё в 1980 году: тогда он, будучи работником фирмы «Восток нефтепровод монтаж», поехал в командировку из Уфы в город Чайковский Пермского края. Там он зарезал своего собутыльника. В итоге его приговорили к 15 годам колонии. Не спасли Масалимова и рассказы, что он потерял память.

В 1991 году его перевели в колонию-поселение в Томской области, где он совершил своё второе убийство: там Масалимов познакомился с жителем посёлка Комсомольск, которого в ходе пьяной ссоры сначала задушил, а затем — расчленил и сжёг его останки в печи. В октябре 1992-го убийцу приговорили к смертной казни. Однако из-за принятия соответствующего моратория приговор заменили на пожизненное заключение. Он сидел в колонии для самых опасных преступников «Вологодский пятак», затем был переведён в тюрьму «Полярная сова» в посёлке Харп в ЯНАО. В 2016 году Масалимов сумел выйти на свободу по УДО.

После освобождения его видели в храме Святителя Дмитрия Ростовского в Москве, где он заявлял, что надеется получить жильё от государства и компенсацию за чересчур строгое наказание. Впрочем, долго на свободе Масалимов всё равно не продержался. В 2018 году он избил ножом своего собутыльника, за что годом позже его приговорили к пяти годам колонии. Тогда же убийца пытался обжаловать очередной приговор, но суд отказал ему.