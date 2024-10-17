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17 октября, 06:31

В Пензенской области медведица ищет медвежонка, которого застрелили люди

Медведица пытается найти своего убитого медвежонка в Пензенской области. Её обессиленного детёныша, который потерялся, ранее расстреляли из охотничьего ружья, а голову, по словам местных, один из лесников забрал к себе домой, чтобы повесить в качестве трофея.

Медведица, медвежонка которой растерзали в Пензенской области, вышла к людям. Видео © SHOT

Сейчас мама-медведица вышла из леса. Её заметили в село Липлейка — примерно в десяти километрах от места, где расправились с медвежонком. Сейчас жители переживают, что убьют и медведицу.

Голова как трофей: Убитого под Пензой истощённого медвежонка расчленили
Голова как трофей: Убитого под Пензой истощённого медвежонка расчленили

Ранее Life.ru рассказывал, что истощённого медвежонка застрелили в Пензенской области. Местные жители заверяют, что он был совершенно неагрессивен и не представлял опасности для людей. Детёныш ни на кого не кидался и даже не трогал кур, которые бродили от него в нескольких метрах. Тогда же приехал лесничий, который спешно отогнал местных и, по их словам, пять раз выстрелил из охотничьего ружья в малютку.

Обложка ©

SHOT

Мария Любицкая
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