Пик атмосферного давления погрузит москвичей на «глубину 200 метров»

Показатели атмосферного давления в Москве на данный момент превышают нормальное значение на десять единиц и продолжают расти из-за усиления антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Москвой 24».

По его словам, пиковое значение столичные барометры зафиксируют в предстоящую пятницу, 18 октября. Приборы в городе покажут 761 мм рт. ст. Синоптик подчеркнул, что это данная отметка характерна для погружения на глубину 150–200 метров. Тем не менее, эксперт обнадёжил метеозависимых людей.

«На нас будет давить дополнительный столб воздуха, но учитывая, что эти изменения будут не очень стремительными, очень плавными, я думаю, что большинство метеозависимых москвичей эти перемены в давлении, может, и не заметят», — уверен синоптик.