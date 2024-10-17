Бывший главный нарколог Минздрава РФ Брюн приговорён к 7 годам колонии
Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна приговорили к 7 годам колонии общего режима за хищение из бюджета более 137 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Приговор наркологу Евгению Брюну. Видео © Life.ru
Напомним, 19 августа 2022 года психиатра-нарколога Евгения Брюна задержали по подозрению в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркотической зависимости по завышенным ценам. Для этого он с сообщниками использовал сеть аффилированных компаний. Позднее Брюну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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