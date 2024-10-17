Конституционный суд проверит нормы Налогового кодекса о «наказании за неудачу»
Конституционный суд (КС) России проверит, насколько положение Налогового кодекса о «наканазании за неудачу» соответствует Основному закону. Речь идёт об учёте списанных объектов незаконченного строительства. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, запрос поступил от Арбитражного суда Москвы в рамках спора между одной из компаний и Федеральной налоговой службой (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам. В суде отметили, что запрет на учёт стоимости списанных объектов незаконченного строительства в налоговых расходах ограничивает право собственности и экономическую свободу налогоплательщиков. Кроме того, запрет снижает их инвестиционную активность, потому что с налоговой точки зрения людям невыгодно вкладывать деньги в потенциально убыточные бизнес-проекты.
Спор начался по причине решения налоговой службы о доначислении налога на прибыль, а также штрафов и пеней. Судебное разбирательство идёт с 2020 года.
Ранее Верховный суд обозначил критерии «движимости» имущества компаний для налогов. Поводом поступил спор с одной из компаний по поводу оборудования.
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