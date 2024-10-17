Конституционный суд проверит нормы Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

По данным издания, запрос поступил от Арбитражного суда Москвы в рамках спора между одной из компаний и Федеральной налоговой службой (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам. В суде отметили, что запрет на учёт стоимости списанных объектов незаконченного строительства в налоговых расходах ограничивает право собственности и экономическую свободу налогоплательщиков. Кроме того, запрет снижает их инвестиционную активность, потому что с налоговой точки зрения людям невыгодно вкладывать деньги в потенциально убыточные бизнес-проекты.