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17 октября, 09:19

Конституционный суд проверит нормы Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

Конституционный суд (КС) России проверит, насколько положение Налогового кодекса о «наканазании за неудачу» соответствует Основному закону. Речь идёт об учёте списанных объектов незаконченного строительства. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, запрос поступил от Арбитражного суда Москвы в рамках спора между одной из компаний и Федеральной налоговой службой (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам. В суде отметили, что запрет на учёт стоимости списанных объектов незаконченного строительства в налоговых расходах ограничивает право собственности и экономическую свободу налогоплательщиков. Кроме того, запрет снижает их инвестиционную активность, потому что с налоговой точки зрения людям невыгодно вкладывать деньги в потенциально убыточные бизнес-проекты.

Спор начался по причине решения налоговой службы о доначислении налога на прибыль, а также штрафов и пеней. Судебное разбирательство идёт с 2020 года.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Дарья Нарыкова
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