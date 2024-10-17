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17 октября, 07:05

Верховный суд обозначил критерии «движимости» имущества компаний для налогов

Верховный суд России внёс ясность в определение качеств, согласно которым имущество компаний считается движимым или недвижимым. От этого зависит облагаемость его налогами. Соответствующее решение опубликовано в документах инстанции.

Суд определил, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции, которые принадлежат компании-банкроту «Аркаим» не являются недвижимостью, а соответственно не могут быт подвержены налогообложению.

Как пишет РБК, после отмены в 2019 году налогообложения движимого имущества компаний споры касательно тех или иных объектов продолжаются, так как не было разработано какой-либо схемы, позволяющей распределять вещи по категориям.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога на движимое имущество организаций ещё в августе 2018 года. Предполагалось, что соответствующий проект снизит налоговую нагрузку на производителей и благоприятно повлияет на экспорт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Николай Рюмин
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