Рожа на коже: Врач раскрыла тайну жуткого воспаления, поразившего школьницу из Мытищ

У 15-летней школьницы из Мытищ врачи обнаружили рожистое воспаление кожного покрова или, как говорят в народе, «рожу на коже», что нехарактерно в её возрасте. По словам врача-дерматолога и эндокринолога Ирины Скорогудаевой, чаще этот недуг возникает у женщин за 50.

В беседе с интернет-изданием Regions.ru она подчеркнула, что рожистое воспаление кожи, как правило, вызывает гемолитический стрептококк. Однако для запуска болезни требуются сопутствующие факторы, например, кожные травмы — школьница могла натереть мозоль из-за неудобной обуви.

Хронические кожные инфекции или сахарный диабет также повышают риски рожистого воспаления. Для лечения болезни требуются антибиотики, поэтому важно вовремя зафиксировать симптомы и обратиться к врачу. Так, при недуге возникают озноб, мышечные боли, интоксикация, тошнота и рвотные позывы.

Температура тела может достигнуть 39 градусов. Кроме того, по словам эксперта, на коже больных возникают красны пятна, которые сопровождаются болевыми ощущениями, жжением и отёком. Недуг имеет четыре стадии развития.

«Эритематозная рожа сопровождается воспалением нижних конечностей, иногда верхних конечностей и отдельных участков лица. Очаги воспаления напоминают языки пламени и окрашиваются в синюшный оттенок. Следующий этап — эритематозно-буллезная рожа, когда на воспаленных участках кожи образовываются пузыри», — рассказала эндокринолог.

При эритематозно-геморрагической стадии, помимо пораженных участков эпителия, возникает кровоизлияние в кожу. Многочисленные пузыри с кровянистым содержанием образовываются при буллезно-геморрагической роже, заключила врач.