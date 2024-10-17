Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 08:54

Гарик из «Отпетых мошенников» вышел на связь после тревожных вестей о госпитализации

NEWS.ru: Солист «Отпетых мошенников» опроверг информацию о своей госпитализации

Игорь Богомазов. Обложка © Instagram / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garik_bogomazov

Игорь Богомазов. Обложка © Instagram / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garik_bogomazov

Солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов (Гарик) опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что чувствует себя хорошо и в больницу не попадал.

«Ничего такого нет. Все хорошо», — цитирует солиста News.ru.

Напомним, что ранее появилась информация о госпитализации артиста, который стал плохо себя чувствовать после перенесённой пневмонии. Он жаловался на артериальное давление и физическую слабость. Медики якобы нашли у Гарика артрит и подагру.

Звезду «Служебного романа» Выходцеву экстренно госпитализировали
Звезду «Служебного романа» Выходцеву экстренно госпитализировали
Полина Никифорова
  • Новости
  • Отпетые Мошенники (музыкальная группа)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров