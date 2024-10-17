Гарик из «Отпетых мошенников» вышел на связь после тревожных вестей о госпитализации

Солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов (Гарик) опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что чувствует себя хорошо и в больницу не попадал.

Напомним, что ранее появилась информация о госпитализации артиста, который стал плохо себя чувствовать после перенесённой пневмонии. Он жаловался на артериальное давление и физическую слабость. Медики якобы нашли у Гарика артрит и подагру.