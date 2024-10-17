Под Ростовом подростки пошло унизили учительницу, пытавшуюся вернуть их в школу

В Шолоховском районе Ростовской области школьники унизили учительницу, которая пыталась загнать прогульщиков обратно на уроки. Подростки сняли на видео, как издевались и оскорбляли педагога, сообщает Don Mash.

На опубликованных ученики унижают 68-летнюю учительницу истории и бросают в её адрес шутки с сексуальным подтекстом. Педагог пытается образумить восьмиклассников, грозясь вызвать на разговор их родителей. По информации телеграм-канала, ролик просочился в Сеть, ситуацией заинтересовались руководители учебного заведения и полицейские.

«Ты понимаешь, что ты вообще говоришь?», — обратилась учительница к дерзкому подростку.

Предполагается, что наказать могут не только подростков, но и их родителей, а также классного руководителя за плохое воспитание.