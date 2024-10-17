Под Ростовом подростки пошло унизили учительницу, пытавшуюся вернуть их в школу
В Ростовской области ученики 8-го класса унизили учительницу и сняли на видео
В Шолоховском районе Ростовской области школьники унизили учительницу, которая пыталась загнать прогульщиков обратно на уроки. Подростки сняли на видео, как издевались и оскорбляли педагога, сообщает Don Mash.
На опубликованных ученики унижают 68-летнюю учительницу истории и бросают в её адрес шутки с сексуальным подтекстом. Педагог пытается образумить восьмиклассников, грозясь вызвать на разговор их родителей. По информации телеграм-канала, ролик просочился в Сеть, ситуацией заинтересовались руководители учебного заведения и полицейские.
«Ты понимаешь, что ты вообще говоришь?», — обратилась учительница к дерзкому подростку.
Предполагается, что наказать могут не только подростков, но и их родителей, а также классного руководителя за плохое воспитание.
А ранее Life.ru писал, что в Набережных Челнах третьеклассник поджёг школу из-за конфликта с учителем. В правоохранительных органах рассказали, что ребёнок уже состоял на профилактическом учёте за административное правонарушение.
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