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17 октября, 10:16
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Под Ростовом подростки пошло унизили учительницу, пытавшуюся вернуть их в школу

В Ростовской области ученики 8-го класса унизили учительницу и сняли на видео

В Шолоховском районе Ростовской области школьники унизили учительницу, которая пыталась загнать прогульщиков обратно на уроки. Подростки сняли на видео, как издевались и оскорбляли педагога, сообщает Don Mash.

На опубликованных ученики унижают 68-летнюю учительницу истории и бросают в её адрес шутки с сексуальным подтекстом. Педагог пытается образумить восьмиклассников, грозясь вызвать на разговор их родителей. По информации телеграм-канала, ролик просочился в Сеть, ситуацией заинтересовались руководители учебного заведения и полицейские.

«Ты понимаешь, что ты вообще говоришь?», — обратилась учительница к дерзкому подростку.

Предполагается, что наказать могут не только подростков, но и их родителей, а также классного руководителя за плохое воспитание.

Учителя усомнились, что штрафы защитят их от травли и оскорблений
Учителя усомнились, что штрафы защитят их от травли и оскорблений

А ранее Life.ru писал, что в Набережных Челнах третьеклассник поджёг школу из-за конфликта с учителем. В правоохранительных органах рассказали, что ребёнок уже состоял на профилактическом учёте за административное правонарушение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / charnsitr

Дарья Нарыкова
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