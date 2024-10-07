Учителя усомнились, что штрафы защитят их от травли и оскорблений

Штрафы за оскорбление учителей, которые предлагает ввести Госдума, вряд ли решат существующую проблему. Таким мнением поделился заместитель председателя профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Газетой.ru».

Он уверен, что учителя вряд ли будут писать заявление в полицию на своих учеников. Кроме того, подобные инциденты будут негативно влиять на репутацию школы, поэтому сами директора, скорее всего, воспрепятствуют огласке и будут стремиться замять конфликт внутри учебного учреждения.

«Это абсолютно бессмысленная норма, она не даст никакого эффекта. Она ещё раз просто подчёркивает, что ничего для реального улучшения ситуации в школе сделано не будет, никак это не поднимет авторитет учителя. Авторитет нельзя поднимать запретительными мерами», — высказался Луховицкий.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров также усомнился в эффективности выдвинутой инициативы. Он считает, что вместо штрафов надо менять отношение к педагогам, защищать их перед родителями и учениками.

«Педагог переместился в сферу, близкую к чему-то третьестепенному, не особо важному, ценному», — отметил Снегуров.