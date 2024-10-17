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17 октября, 10:38

Оператор карт «Мир» запустит оплату через iPhone без Apple Pay

Национальная система платёжных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир», представила новый способ для бесконтактной оплаты с использованием смартфонов на Android и iOS. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина.

По его словам, разработанное решение берёт за основу Bluetooth Low Energy. Данная технология позволяет осуществлять оплату покупок на расстоянии, которое превышает возможности NFC. Новый способ расчётов получил название «Волна», он будет работать как в онлайн, так и в офлайн режиме. Глава НСПК уточнил, для функционирования необходимо будет установить специальные платёжные терминалы нового типа.

Дубынин дополнил, что уже около 20 банков заинтересовались этой технологией и захотели её протестировать. В случае успешных тестов «Волна» будет передана банкам для интеграции в их мобильные приложения.

Россияне стали чаще оплачивать смартфоны по частям
Россияне стали чаще оплачивать смартфоны по частям

А ранее Life.ru рассказывал, что в России появится универсальный QR-код, благодаря которому можно будет оплачивать покупки. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, он станет национальным стандартом аналогично платёжным системам ЦБ и СПФС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hodim

Дарья Нарыкова
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