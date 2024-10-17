За какие медицинские услуги россияне могут получить налоговый вычет, объяснил юрист
Юрист Пирогов: Можно вернуть 13% от расходов на высокотехнологичную медпомощь
Поправки в Налоговый кодек РФ, вступившие в силу в начале 2024 года, позволяют россиянам компенсировать часть расходов на врачей, лекарства и высокотехнологичную помощь. Об этом рассказал юрист Сергей Пирогов. По его словам, налоговый вычет действует для любых платных медицинских услуг.
«Можно получить вычет за любые платные медицинские услуги в том случае, если они были вам назначены врачом. Сюда входят и медицинские услуги как таковые, и лекарства, которые вы приобретаете за свои деньги, если они назначены врачом, и высокотехнологичная медицинская помощь», — отметил эксперт.
Он уточнил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что налоговый вычет по расходу на врачей и лекарства ограничен лимитом в размере 150 тысяч рублей, начиная с доходов, полученных в 2024 году. Однако на высокотехнологичную помощь лимит не установлен, поэтому вычет предоставляется в размере 13% от суммы фактических расходов.
Ранее россиянам объяснили, кто не сможет вернуть 1,3 млн налогового вычета за покупку квартиры. Юрист перечислил исключительные случаи при сделках с недвижимостью.