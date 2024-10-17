За какие медицинские услуги россияне могут получить налоговый вычет, объяснил юрист

Поправки в Налоговый кодек РФ, вступившие в силу в начале 2024 года, позволяют россиянам компенсировать часть расходов на врачей, лекарства и высокотехнологичную помощь. Об этом рассказал юрист Сергей Пирогов. По его словам, налоговый вычет действует для любых платных медицинских услуг.

«Можно получить вычет за любые платные медицинские услуги в том случае, если они были вам назначены врачом. Сюда входят и медицинские услуги как таковые, и лекарства, которые вы приобретаете за свои деньги, если они назначены врачом, и высокотехнологичная медицинская помощь», — отметил эксперт.