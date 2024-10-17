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17 октября, 15:08

За какие медицинские услуги россияне могут получить налоговый вычет, объяснил юрист

Юрист Пирогов: Можно вернуть 13% от расходов на высокотехнологичную медпомощь

Поправки в Налоговый кодек РФ, вступившие в силу в начале 2024 года, позволяют россиянам компенсировать часть расходов на врачей, лекарства и высокотехнологичную помощь. Об этом рассказал юрист Сергей Пирогов. По его словам, налоговый вычет действует для любых платных медицинских услуг.

«Можно получить вычет за любые платные медицинские услуги в том случае, если они были вам назначены врачом. Сюда входят и медицинские услуги как таковые, и лекарства, которые вы приобретаете за свои деньги, если они назначены врачом, и высокотехнологичная медицинская помощь», — отметил эксперт.

Он уточнил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что налоговый вычет по расходу на врачей и лекарства ограничен лимитом в размере 150 тысяч рублей, начиная с доходов, полученных в 2024 году. Однако на высокотехнологичную помощь лимит не установлен, поэтому вычет предоставляется в размере 13% от суммы фактических расходов.

Исследование показало, какие налоговые вычеты используют россияне
Исследование показало, какие налоговые вычеты используют россияне

Ранее россиянам объяснили, кто не сможет вернуть 1,3 млн налогового вычета за покупку квартиры. Юрист перечислил исключительные случаи при сделках с недвижимостью.

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freepik

Борис Эльфанд
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