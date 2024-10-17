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17 октября, 11:09

Считавшийся мёртвым боец ВС РФ провёл под завалами семь дней и был спасён

Дарио Ростич. Обложка © Telegram / Царьград ТВ

Дарио Ростич. Обложка © Telegram / Царьград ТВ

Доброволец из Сербии Дарио Ристич с позывным Брзи, отправившийся на спецоперацию, провёл неделю под завалами и выжил. Историю военного приводит «Царьград».

Солдат подорвался на противопехотной мине, а после оказался под атакой дронов противника. Командир подразделения посчитал бойца мёртвым и уже сообщил об этом, но оказался не прав. Сам Дарио, потерявший в тот день ногу, уверен: его спас Бог.

«Я слышал взрывы, противник пытался меня достать. В абсолютной темноте я смог сделать себе укол обезболивающего, снять броник и перетянуть ногу... Наверное, я периодически терял сознание, вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он», — рассказывает боец.

Солдату пришлось самостоятельно обрезать атрофировавшуюся мышцу вокруг раны. Он провёл под завалом семь дней, прежде чем его нашли сослуживцы. Ещё десять дней занял путь до ближайшего госпиталя. Сейчас здоровью Дарио ничего не угрожает.

ВСУ за сутки лишились до 2160 военных на всех направлениях в зоне СВО
ВСУ за сутки лишились до 2160 военных на всех направлениях в зоне СВО

Недавно замком взвода одного из подразделений 44-го Армейского корпуса с позывным Клык смог спасти своего командира, попавшего в окружение противника под Курском. Известно, что военный убил в ближнем бою сразу четверых бойцов ВСУ, в том числе одного ножом.

Николай Рюмин
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