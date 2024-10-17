Накипело: В Амурской области молодого врача уволили за оскорбительные откровения о пациентах

Сотрудника больницы в Амурской области уволили после того, как в сети стали распространяться ролики, на которых он оскорбительно выражается в адрес пациентов. Региональный Минздрав прокомментировал ситуацию, извинившись за поведение врача. Информацию передаёт Mash Amur. На скандальном видео парень жалуется, в частности, на пожилого мужчину, явно в силу возраста не понявшего медика. Он послал пациента.

В Амурской области врача уволили за оскорбительные ролики в социальных сетях. Видео © Telegram / Благовещенск №1

«Я ему сказал двух врачей пройти в Благе. А он сидит такой: «Я ничего не понимаю, куда мне надо». Я ему говорю: «Придёшь, запишешься и возьмёшь направление, на какое число записался, все, езжай». Он говорит: «Я не понял, куда мне ехать», — откровенничал медик в видероликах.

В ходе разбирательств было установлено, что молодой человек работал в посёлке Новобуреский. В министерстве здравоохранения заявили, что сотрудника уволили, а всем пострадавшим принесены извинения за неподобающее поведение медика. Позднее бывший сотрудник записал обращение, в котором объяснил причину своих действий.

«Тем видео я хотел осветить проблему, но сделал это некорректным языком... К сожалению, бывает так, что люди не понимают, что я тоже человек. Иногда я веду приём без обеда и перерыва. Люди ругаются и пытаются применять физическое и моральное насилие. Это я и хотел осветить», — заявил уволенный сотрудник.