Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 10:38

Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения на руднике

В результате обрушения породы на руднике на Камчатке погибли трое горняков. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Поступила информация о том, что в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания Кумрач» произошло обрушение породы. К месту происшествия на разведку выдвинулась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой. Обнаружены трое погибших», — написал он в соцсети «Вконтакте».

По словам Лебедева, в настоящее время тела погибших достают из-под завалов, а ситуация находится на контроле у Центра управления в кризисных ситуациях. О пострадавших пока информации нет.

Кумроч — одно из крупнейших месторождений Камчатского края, принадлежит АО «Быстринская горная компания». Расположен в восточной части Камчатского полуострова на территории Усть-Камчатского района в 50 километрах от Камчатского залива. К 2026 году там планируют создать горно-обогатительный комбинат для добычи золота.

А ранее Life.ru сообщал, что в Якутии обрушился участок угольной шахты «Восточная Денисовская». Погиб один горняк, его придавила порода. Трое эвакуировались.

Минимум двое пострадали при обвале породы на угольном разрезе в Кузбассе
Минимум двое пострадали при обвале породы на угольном разрезе в Кузбассе
Обложка ©

ТАСС / Максим Константинов

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров