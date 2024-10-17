Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения на руднике

В результате обрушения породы на руднике на Камчатке погибли трое горняков. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Поступила информация о том, что в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания Кумрач» произошло обрушение породы. К месту происшествия на разведку выдвинулась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой. Обнаружены трое погибших», — написал он в соцсети «Вконтакте».

По словам Лебедева, в настоящее время тела погибших достают из-под завалов, а ситуация находится на контроле у Центра управления в кризисных ситуациях. О пострадавших пока информации нет.

Кумроч — одно из крупнейших месторождений Камчатского края, принадлежит АО «Быстринская горная компания». Расположен в восточной части Камчатского полуострова на территории Усть-Камчатского района в 50 километрах от Камчатского залива. К 2026 году там планируют создать горно-обогатительный комбинат для добычи золота.