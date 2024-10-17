Споры, ссоры, драки: Россиянам объяснили, как ужиться большой семьёй в одном доме

Нередко встречается ситуация, когда общую крышу делят члены нескольких поколений одной семьи. Разумеется, каждый человек обладает своими привычками и характером, поэтому иногда между родственниками возникают недопонимания, выливающиеся в споры, ссоры и даже драки.

Для минимизации конфликтных ситуацией следует выстроить диалог. Об этом в беседе с РИАМО рассказал специалист службы психологической помощи Денис Хакимов. По его словам, чтобы ужиться большой семьёй в одном доме, необходимо вести себя корректно с роднёй.

«Разговор важен для обмена информацией и мнениями в самых разных ситуациях. Если есть недовольство, то необходимо научиться в ясной и доступной форме, без обвинений и криков объяснять свою позицию. Именно корректное и уважительное общение укрепит семейные узы», — уверен эксперт.