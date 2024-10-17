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17 октября, 15:16

Споры, ссоры, драки: Россиянам объяснили, как ужиться большой семьёй в одном доме

Психолог Хакимов: В большой семье нужно объяснять свою позицию без криков

Нередко встречается ситуация, когда общую крышу делят члены нескольких поколений одной семьи. Разумеется, каждый человек обладает своими привычками и характером, поэтому иногда между родственниками возникают недопонимания, выливающиеся в споры, ссоры и даже драки.

Для минимизации конфликтных ситуацией следует выстроить диалог. Об этом в беседе с РИАМО рассказал специалист службы психологической помощи Денис Хакимов. По его словам, чтобы ужиться большой семьёй в одном доме, необходимо вести себя корректно с роднёй.

«Разговор важен для обмена информацией и мнениями в самых разных ситуациях. Если есть недовольство, то необходимо научиться в ясной и доступной форме, без обвинений и криков объяснять свою позицию. Именно корректное и уважительное общение укрепит семейные узы», — уверен эксперт.

Кроме того, психолог рекомендовал делить обязанности по дому. Для этого следует определить конкретные задачи и временные рамки для каждого члена семьи. К ним относятся уроки с детьми, походы в магазин, уборка в квартире и так далее.

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Борис Эльфанд
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