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17 октября, 12:07

Московские медики спасли 200-килограммового мужчину с нарушением работы органов

360.ru: В Москве врачи приехали на помощь мужчине весом 200 килограммов

На Енисейской улице Москвы 200-килограммовому мужчине потребовалась медицинская помощь. У жителя столицы случилась декомпенсация — нарушение работы одного или нескольких органов. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

На место инцидента выехала бригада скорой помощи. Источник сообщает, что пациента удалось спасти. Актуальной информации о его состоянии пока нет.

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Недавно сотрудники МЧС России оказали помощь 200-килограммовому жителю Уфы и эвакуировали его из квартиры. Спасателей вызвали сотрудники Скорой помощи, которым требовалось госпитализировать пациента.

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Life.ru

Николай Рюмин
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