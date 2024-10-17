Московские медики спасли 200-килограммового мужчину с нарушением работы органов

На Енисейской улице Москвы 200-килограммовому мужчине потребовалась медицинская помощь. У жителя столицы случилась декомпенсация — нарушение работы одного или нескольких органов. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

На место инцидента выехала бригада скорой помощи. Источник сообщает, что пациента удалось спасти. Актуальной информации о его состоянии пока нет.