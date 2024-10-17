Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 11:37

В Хакасии вандалы сорвали флаги с могил участников СВО

МВД Хакасии расследует исчезновение флагов с могил участников СВО

На кладбище в городе Черногорске в Республике Хакасия неизвестные сорвали флаги с могил участников спецоперации (СВО). Также вандалы повредили флагштоки, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Вандалы осквернили могилы участников СВО в Хакасии. Видео © RuTube / 19Русинфо

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой в соответствии с действующим законодательством будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как пишет местный портал 19rusinfo, флаги исчезли примерно с двух рядов могил всего за сутки. Со слов родственников погибших, вероятность того, что полотнища сдул ветер, мала, так как в последние два дня в Хакасии не было ветра. Флагштоки были обломаны, а самих флагов поблизости не оказалось.

Ранее Life.ru сообщал, что под Калугой наказали юных школьниц-тиктокерш, устроивших танцы на могиле бойца СВО. Родителей девочек привлекли к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Мэр Тольятти извинился перед семьёй участника СВО, которому забыли вырыть могилу
Мэр Тольятти извинился перед семьёй участника СВО, которому забыли вырыть могилу
Обложка ©

Кадр из видео RuTube / 19Русинфо

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Хакасия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров