В Хакасии вандалы сорвали флаги с могил участников СВО

На кладбище в городе Черногорске в Республике Хакасия неизвестные сорвали флаги с могил участников спецоперации (СВО). Также вандалы повредили флагштоки, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Вандалы осквернили могилы участников СВО в Хакасии. Видео © RuTube / 19Русинфо

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой в соответствии с действующим законодательством будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как пишет местный портал 19rusinfo, флаги исчезли примерно с двух рядов могил всего за сутки. Со слов родственников погибших, вероятность того, что полотнища сдул ветер, мала, так как в последние два дня в Хакасии не было ветра. Флагштоки были обломаны, а самих флагов поблизости не оказалось.