СВР рассекретила архивы о работе «Кембриджской пятёрки», сотрудничавшей с СССР

Служба внешней разведки России (СВР) рассекретила большое число уникальных архивных документов, которые относятся к деятельности «Кембриджской пятёрки». Эти документы были опубликованы в художественно-документальном сборнике «Ким Филби и Кембриджская пятёрка», сообщает РИА «Новости».

Сборник представляет собой энциклопедию и освещает основные этапы деятельности «Кембриджской пятёрки». Выход книги приурочили к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, презентация состоялась в Москве.

Автором книги стал военный историк Андрей Лаврентьев. В сборнике включены документы о планах Адольфа Гитлера, битвах под Москвой и на Курской дуге, влиянии Лондона и Вашингтона на создание НАТО. Кроме того, в книге представлены материалы из «Блетчли-парка» и личного архива лидера группы Кима Филби. В сборнике использованы воспоминания его жены Руфины Пуховой-Филби и ветеранов разведки СССР.

«Кембриджская пятёрка» — это группа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже. В 1930-1950-е годы члены коллектива сотрудничали с советской разведкой. В составе были — непосредственный лидер Ким Филби, Гай Берджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Британии.