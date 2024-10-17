Life.ru разоблачил очередной украинский фейк о пленных бойцах ВС РФ под Белгородом
SHOT: Сообщения о пленных бойцах ВС РФ под Белгородом являются украинским фейком
Сообщения о том, что российских военнослужащих взяли в плен в районе села Журавлёвка Белгородской области являются очередным украинским фейком. Об этом сообщает SHOT.
Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что ВСУ якобы закрепили позиции на окраинах Журавлёвки и возле неё. По информации SHOT, в лес в районе населённого пункта на границе с Харьковской областью регулярно заходят украинские ДРГ и малые подразделения ВСУ, однако их тут же накрывает огнём российская РСЗО, что вынуждает украинских солдат бежать оттуда, неся потери.
Накануне украинские ДРГ предприняли очередную попытку зайти в лес. Итогом стала потеря 12 военнослужащих. Никаких пленных россиян, о которых пишут украинские СМИ и телеграм-каналы, взято не было.
А ранее украинские паблики и СМИ начали активно распространять информацию о якобы расстреле девяти пленных солдат ВСУ российскими военными. Авторы фейка обвиняли Армию РФ в жестокости, удобно забыв, что не так давно пленный боец ВСУ сознался в чудовищном убийстве трёх российских военнопленных по приказу командира.
ТАСС / Алексей Коновалов