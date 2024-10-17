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17 октября, 13:09

Life.ru разоблачил очередной украинский фейк о пленных бойцах ВС РФ под Белгородом

SHOT: Сообщения о пленных бойцах ВС РФ под Белгородом являются украинским фейком

Сообщения о том, что российских военнослужащих взяли в плен в районе села Журавлёвка Белгородской области являются очередным украинским фейком. Об этом сообщает SHOT.

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что ВСУ якобы закрепили позиции на окраинах Журавлёвки и возле неё. По информации SHOT, в лес в районе населённого пункта на границе с Харьковской областью регулярно заходят украинские ДРГ и малые подразделения ВСУ, однако их тут же накрывает огнём российская РСЗО, что вынуждает украинских солдат бежать оттуда, неся потери.

Накануне украинские ДРГ предприняли очередную попытку зайти в лес. Итогом стала потеря 12 военнослужащих. Никаких пленных россиян, о которых пишут украинские СМИ и телеграм-каналы, взято не было.

А ранее украинские паблики и СМИ начали активно распространять информацию о якобы расстреле девяти пленных солдат ВСУ российскими военными. Авторы фейка обвиняли Армию РФ в жестокости, удобно забыв, что не так давно пленный боец ВСУ сознался в чудовищном убийстве трёх российских военнопленных по приказу командира.

Топили и вырезали Z на груди: Спасённый из плена солдат СВО вспомнил о любимых пытках бойцов ВСУ
Топили и вырезали Z на груди: Спасённый из плена солдат СВО вспомнил о любимых пытках бойцов ВСУ
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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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