Life.ru разоблачил очередной украинский фейк о пленных бойцах ВС РФ под Белгородом

Сообщения о том, что российских военнослужащих взяли в плен в районе села Журавлёвка Белгородской области являются очередным украинским фейком. Об этом сообщает SHOT.

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что ВСУ якобы закрепили позиции на окраинах Журавлёвки и возле неё. По информации SHOT, в лес в районе населённого пункта на границе с Харьковской областью регулярно заходят украинские ДРГ и малые подразделения ВСУ, однако их тут же накрывает огнём российская РСЗО, что вынуждает украинских солдат бежать оттуда, неся потери.

Накануне украинские ДРГ предприняли очередную попытку зайти в лес. Итогом стала потеря 12 военнослужащих. Никаких пленных россиян, о которых пишут украинские СМИ и телеграм-каналы, взято не было.