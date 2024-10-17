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17 октября, 13:07

Пассажир рейса Анадырь — Москва устроил дебош из-за выданной гречки вместо риса

Пассажир устроил пьяный дебош на авиарейсе «России» из-за желания поесть гречки. Мужчина бросился в драку с бортпроводником, так как тот принёс ему рис, объясняет задержанный в беседе с полицейскими, его слова приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина учинил дебош за гречку. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Чувство личной неприязни к бригадиру. Я у него попросил вместо риса гречку», — сознаётся гражданин.

Мужчина признался, что употреблял алкоголь. Члены экипажа отмечают, что пассажир вёл себя агрессивно и ругался. Командир авиасудна пытался успокоить его по громкой связи, но и это не дало плодов. Тогда при помощи других людей дебошира скрутили. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Недавно пассажирка авиакомпании Frontier Airlines устроила скандал в самолёте из-за потерянного в терминале телефона. Женщина потребовала, чтобы воздушное судно развернули на посадку, чтобы она смогла найти оставленный девайс.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Николай Рюмин
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