«Любимчик всех женщин»: Продюсер раскрыл нехилый гонорар Трофима за корпоративы
Продюсер Дворцов: Трофим за корпоративы получает от 1,5 миллиона рублей
Сергей Трофимов (Трофим). Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков
Известный российский исполнитель шансона Сергей Трофимов, также известный публике как Трофим, пользуется особой популярностью у представительниц прекрасного пола. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворов. По его словам, артист — всегда желанный гость на женских праздниках.
«Трофим очень талантливый и хороший артист. Любимчик всех женщин. Его любят приглашать на женские праздники или что-то связанное с женским окружением, предприятия и т.д.», — отметил собеседник портала «Страсти».
Продюсер назвал Трофима человеком с очень большим сердцем и душой. Дворцов подчеркнул, что музыкант просит за корпоративы от полутора миллиона рублей.
Ранее Дворцов раскрыл гонорар теряющего популярность Джигана. По его словам, артист просит за выступление также не менее полутора миллионов рублей.