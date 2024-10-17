«Любимчик всех женщин»: Продюсер раскрыл нехилый гонорар Трофима за корпоративы

Известный российский исполнитель шансона Сергей Трофимов, также известный публике как Трофим, пользуется особой популярностью у представительниц прекрасного пола. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворов. По его словам, артист — всегда желанный гость на женских праздниках.

«Трофим очень талантливый и хороший артист. Любимчик всех женщин. Его любят приглашать на женские праздники или что-то связанное с женским окружением, предприятия и т.д.», — отметил собеседник портала «Страсти».

Продюсер назвал Трофима человеком с очень большим сердцем и душой. Дворцов подчеркнул, что музыкант просит за корпоративы от полутора миллиона рублей.