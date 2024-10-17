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17 октября, 12:53

«Любимчик всех женщин»: Продюсер раскрыл нехилый гонорар Трофима за корпоративы

Продюсер Дворцов: Трофим за корпоративы получает от 1,5 миллиона рублей

Сергей Трофимов (Трофим). Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Сергей Трофимов (Трофим). Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Известный российский исполнитель шансона Сергей Трофимов, также известный публике как Трофим, пользуется особой популярностью у представительниц прекрасного пола. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворов. По его словам, артист — всегда желанный гость на женских праздниках.

«Трофим очень талантливый и хороший артист. Любимчик всех женщин. Его любят приглашать на женские праздники или что-то связанное с женским окружением, предприятия и т.д.», — отметил собеседник портала «Страсти».

Продюсер назвал Трофима человеком с очень большим сердцем и душой. Дворцов подчеркнул, что музыкант просит за корпоративы от полутора миллиона рублей.

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Ранее Дворцов раскрыл гонорар теряющего популярность Джигана. По его словам, артист просит за выступление также не менее полутора миллионов рублей.

Борис Эльфанд
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