«Вгоняет в панику»: Евгении Медведевой запретили выходить на лёд из-за проблем с сердцем
Врачи запретили Евгении Медведевой выходить на лёд из-за проблем с сердцем
Евгения Медведева. Обложка © Telegram / Evgenia Medvedeva
Врачи запретили российской фигуристке Евгении Медведевой выходить на лёд из-за большого количества внеочередных преждевременных сердечных сокращений – экстрасистол. Сама спортсменка подтвердила данную информацию, заявив на своем YouTube-канале, что проходит лечение.
«Мне пора приходить в форму, но на лёд я пока не выхожу, потому что надо долечиться. Симптоматика — это всё на нервной почве. Знаю, что со мной всё нормально, ничего мне не угрожает, но в панику вгоняет ещё как», — призналась 24-летняя фигуристка.
Позднее в своём телеграм-канале Евгения успокоила поклонников, заявив, что её здоровью ничего не угрожает. С того заявления прошло больше месяца, и сейчас ситуация изменилась.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о намерении создать семью. Она надеется, что когда-нибудь найдёт «своего человека». Также спортсменка высказалась о перспективах сняться в кино.