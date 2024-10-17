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17 октября, 13:46

«Вгоняет в панику»: Евгении Медведевой запретили выходить на лёд из-за проблем с сердцем

Врачи запретили Евгении Медведевой выходить на лёд из-за проблем с сердцем

Евгения Медведева. Обложка © Telegram / Evgenia Medvedeva

Евгения Медведева. Обложка © Telegram / Evgenia Medvedeva

Врачи запретили российской фигуристке Евгении Медведевой выходить на лёд из-за большого количества внеочередных преждевременных сердечных сокращений – экстрасистол. Сама спортсменка подтвердила данную информацию, заявив на своем YouTube-канале, что проходит лечение.

«Мне пора приходить в форму, но на лёд я пока не выхожу, потому что надо долечиться. Симптоматика — это всё на нервной почве. Знаю, что со мной всё нормально, ничего мне не угрожает, но в панику вгоняет ещё как», — призналась 24-летняя фигуристка.

Позднее в своём телеграм-канале Евгения успокоила поклонников, заявив, что её здоровью ничего не угрожает. С того заявления прошло больше месяца, и сейчас ситуация изменилась.

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Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о намерении создать семью. Она надеется, что когда-нибудь найдёт «своего человека». Также спортсменка высказалась о перспективах сняться в кино.

Мария Любицкая
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