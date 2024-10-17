«Вгоняет в панику»: Евгении Медведевой запретили выходить на лёд из-за проблем с сердцем

«Мне пора приходить в форму, но на лёд я пока не выхожу, потому что надо долечиться. Симптоматика — это всё на нервной почве. Знаю, что со мной всё нормально, ничего мне не угрожает, но в панику вгоняет ещё как», — призналась 24-летняя фигуристка.