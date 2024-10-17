Мощное оружие или попытка запугать? Эксперты разобрали, что такое украинский дрон «Лютый»

В бою опасность представляет любой дрон, преимущественно из-за того, что к ним можно прикрепить разное оружие, например, мощную бомбу. Не меньше проблем доставляет и то, что БПЛА летают достаточно низко, ухудшая возможности для их распознавания. Однако беспилотники всё ещё можно определить по частоте, перехватив в воздухе при помощи антидронового оборудования. В работе с новым украинским дроном «Лютый» наибольшее значение имеет время его обнаружения. Об этом с Life.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Любой дрон управляется оператором на большом расстоянии, поэтому можно определить частоту, на какой он управляется, перехватить этот дрон или просто прервать его полёт. Есть антидроновое оружие. Можно даже пулемётом его поразить. Но главное – вовремя обнаружить дрон «Лютый», — сказал специалист.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов назвал дрон «Лютый» уменьшенной копией турецкого БПЛА Bayraktar.

«Если мы говорим о дроне «Лютый», то он уже полгода используется по территории России. По сути, это Bayraktar, только меньшего размера. С Bayraktar мы в своё время успешно боролись. Российский комплекс ПВО боролся на территории Сирии и, когда их применяла Украина. Однако про Bayraktar мы сейчас не слышим вообще, в силу того, что они показали себя не с самой лучшей стороны», — пояснил собеседник Life.ru.

Специалист предположил, что Украина ранее заключала сделку с Турцией по производству Bayraktar, но дроны не оправдали себя в бою, поэтому Киев решил выпускать уменьшенную версию Bayraktar под названием «Лютый». Примечательно, что внешне это практически одинаковые беспилотные летательные аппараты. По словам эксперта, Единственное достоинство этого аппарата — у него фактически носовая часть, а дальше идут два фюзеляжа и хвост.

Особая форма дронов «Лютый» позволяет им успешно преодолевать пулемёты и зенитные пушки, однако они всё ещё уязвимы перед применением ПЗРК. Именно поэтому заявления Украины о «сверхсекретном и мощном» оружии являются лишь попыткой запугать Россию. На самом деле «Лютый» для ВС РФ совсем не новинка, резюмировал Кнутов.