Правда ли, что на Земле живёт от 7 до 50 наших двойников? Разбираемся по фактам

В научпоп-литературе, художественных книгах, фильмах и даже в официальной прессе нередко можно столкнуться с утверждениями, мол, у каждого человека на Земле есть определённое количество двойников. Кто-то называет число от 7 до 12. Математики, сложив различные параметры и поделив их на население планеты, могут сказать, что двойников вообще 50.

Можно ли на самом деле встретить двойника и сколько их живёт на Земле? Для ответа на эти вопросы следует учитывать три важных факта, приведённых Kp.ru. Хотя на самом деле все люди уникальны.

Первый факт заключается в том, что для схожести двух людей не требуется совпадение до миллиметров. Дело в том, что сигнал «свой – чужой» подаёт веретенообразная извилина в мозге, которая распознает знакомого, даже если у него изменилась причёска. И она же может обмануть зрение, если у незнакомца совпадут с вами с критически важные черты.

«Громадное значение имеет «наученность» нашего внутреннего ИИ. Мы плохо различаем лица представителей другой расы, потому что наш мозг «учился» на том, что мы видим вокруг себя», — пишет издание.

Второй факт связан с ограниченностью вариаций человеческих черт. Тем более, что в определённых регионах доминирует определённая черта внешности. Например, 80% мужчин в мире коротко стригутся, а у 55% жителей нашей планеты карие глаза. Значит, будучи кареглазым встретить двойника проще.

Очевидно, что чисто статистически людей конкретной внешности встретить можно чаще. Это объясняется и третьим фактом: несмотря на «бесконечное» разнообразие ДНК, черты лица кодируются довольно скудным набором элементов. Это значит, что утверждение о «бесконечном генетическом разнообразии» не работает.