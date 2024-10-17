Экипажи боевых кораблей России и Китая завершили патрулирование в Тихом океане
Минобороны: Военные корабли России и Китая завершили патрулирование в водах АТР
Военные корабли России и Китая завершили совместное патрулирование в водах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и зашли в китайский порт Циндао. Соответствующие кадры публикует пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
Экипажи боевых кораблей России и Китая завершили патрулирование в Тихом океане. Видео © Telegram / Минобороны России
«Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая зашёл в порт Циндао Китайской Народной Республики после завершения четвёртого по счёту совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении министерства.
Патрулирование началось после того, как корабли РФ и КНР завершили учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». В них от российской стороны принимали участие большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Планируется, что они пробудут в Циндао до 20 октября.
Напомним, российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» стартовали 21 сентября. Тренировки прошли в акватории Охотского моря, где экипажи кораблей отработали защиту от условной вражеской атаки, маневрирование, а также оборону при стоянке на рейде.
Telegram / Минобороны России