Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 15:36

Трюдо обвинил RT в финансировании Такера Карлсона и других «правых инфлюенсеров»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил RT в финансировании блогеров в Северной Америке, распространяющих «дестабилизирующий демократию» контент. В частности, он утверждает, что российская телекомпания якобы «поддерживает» журналиста Такера Карлсона, психолога Джордана Питерсона и других «правых инфлюенсеров».

«Россия усугубила хаос, разногласия и споры вокруг «Конвоя свободы» (митинги против ковидных ограничений. — Прим. Life.ru) в Канаде. Они будут использовать любую возможность, чтобы разжечь разногласия и противоречия, особенно в нашем демократическом обществе, в нашей демократической системе правления», — сказал канадский премьер.

Он также заявил, что пристально «наблюдает» за деятельностью RT и упомянул о скандале с Tenet Media, который был закрыт на YouTube. Американские власти тогда заявили, что канал якобы тайно получил 10 миллионов долларов от RT для поддержки кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и трансляции «пророссийских настроений».

Ранее журналист Такер Карлсон в преддверии президентских выборов анонсировал выпуск документального фильма про «глубинное государство» в США. По его словам, проект будет состоять из шести серий, премьера первого эпизода запланирована на 21 октября.

В Германии возмутились уровнем влияния российского медиахолдинга RT
В Германии возмутились уровнем влияния российского медиахолдинга RT
Обложка ©

ТАСС / Zuma

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Канада
  • США
  • Джастин Трюдо
  • Такер Карлсон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров