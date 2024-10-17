Трюдо обвинил RT в финансировании Такера Карлсона и других «правых инфлюенсеров»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил RT в финансировании блогеров в Северной Америке, распространяющих «дестабилизирующий демократию» контент. В частности, он утверждает, что российская телекомпания якобы «поддерживает» журналиста Такера Карлсона, психолога Джордана Питерсона и других «правых инфлюенсеров».

«Россия усугубила хаос, разногласия и споры вокруг «Конвоя свободы» (митинги против ковидных ограничений. — Прим. Life.ru) в Канаде. Они будут использовать любую возможность, чтобы разжечь разногласия и противоречия, особенно в нашем демократическом обществе, в нашей демократической системе правления», — сказал канадский премьер.

Он также заявил, что пристально «наблюдает» за деятельностью RT и упомянул о скандале с Tenet Media, который был закрыт на YouTube. Американские власти тогда заявили, что канал якобы тайно получил 10 миллионов долларов от RT для поддержки кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и трансляции «пророссийских настроений».